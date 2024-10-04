Lise mezunları tarafından katılım sağlanan 2024 KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrilmişti. Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı.

Adaylar aldıkları puanlara göre ise daha sonrasında tercih işlemlerinde bulunacak. 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. AA

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