KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,18 Eylül'deki 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 24-25 Eylül'deki 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim'deki 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı. Söz konusu sınavlara ilişkin madde analizi, cevap anahtarı kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından 2 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabının "B" şeklinde düzeltilmesine karar verildi. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.