‘Krizin en büyük mağduru biz olduk’

Eskişehir’de bir grup üniversite öğrencisi; barınma sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları protestoyu, Eskibağlar Mahallesi’nde İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir parkta sürdürdü. Konut fiyatlarına itiraz eden öğrenciler; pankart açmadan, slogan atmadan basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Kısıtlı sayıda öğrencinin alabildiği 650 liralık bursu çok görüp, her fırsatta ‘Elinize dilinize dursun’ vurgusu yapan Erdoğan 1050 odalı Sarayı’nda zaten hakkımız olanı biz öğrencilere mükâfat gibi sunmaktadır. Biz üniversite öğrencileri barınma hakkımızı bir mükafat olarak görmüyoruz. Ve bir kez daha söylüyoruz barınma haktır alacağız. Yaşanan bu ekonomik krizin en büyük mağduru ise emekçi çocukları olan biz öğrenciler olduk. Onun için sokaklardayız, parklardayız, sabahlıyoruz” denildi. Eskişehir - Anka

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