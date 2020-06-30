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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kur’ân Kursları uzaktan 6 hafta sürecek

30 Haziran 2020, Salı 17:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler dolayısıyla bu yıl Yaz Kur’ân Kursları’nda eğitimlerin Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını belirterek, derslerin başladığını ve 6 hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Erbaş, şöyle konuştu: “Normalleşme planının birinci fazının Yaz Kur’ân Kurslarını kapsayacak olması ve bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet gibi hususlarda güçlük çekileceği görüldüğünden 2020 yılı Yaz Kur’ân Kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla, televizyon yoluyla yapılmasını kararlaştırmış olduk.” Erbaş, “Eğitimlerin daha verimli olması için her sene olduğu gibi bu sene de ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu çerçevede Başkanlığımızın resmî internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimiz en yakın müftülüğümüze başvurmaları halinde Yaz Kur’ân Kursu kitaplarını ücretsiz olarak alabileceklerdir” dedi. Erbaş, eğitim sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak, test usûlü online değerlendirme yapılarak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verileceğini de bildirdi.

AA

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