LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Mİllİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının meb.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 22 Temmuz’da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları erişime açıldı. Yerleştirmeye esas 2’nci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos arasında alınacak. Sonuçlar ise 5 Ağustos’ta ilan edilecek. 2’nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Yerleştirmeye esas 1’inci nakil sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. AA

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