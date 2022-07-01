LGS sonuçları eğitimde eşitsizliğin göstergesi

LGS sonuçlarını değerlendiren Eğitim Politikalarından Sorumlu Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, “Sonuçlar bizlere eğitimdeki eşitsizliği bir kez daha göstermiştir” dedi.

Recep Gören - ANKARA

2022 LGS sonuçlarını değerlendiren CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, LGS 2022 sonuçlarının öğrenciler arasında eğitme erişimde yaşanan eşitsizliğin göstergesi olduğuna dikkat çekerek, 2022 Merkezi sınavına otomatik olarak başvuran 1.236.308 öğrenciden 1.031.799’u sınava katıldığını buna göre katılım oranının yüzde 83,46 olarak gerçekleştiğini söyledi. Karabıyık, “LGS 2022’de öğrencilerin doğru cevap ortalaması Türkçe’de 20 soruda 9,22, Matematik’te 20 soruda 4,74, Fen Bilimleri testinde ise 20 soruda 9,50 olarak gerçekleşmiştir. Testlerde sıfır çekenlerin sayısı da bu noktada ayrıca dikkat çekmektedir. Örneğin sadece matematik testinde 84.710 öğrenci, bir soruya bile doğru yanıt verememiştir. Diğer derslerde de bir soruya bile doğru yanıt veremeyen çok sayıda öğrenci vardır” değerlendirmesinde bulundu. “Öğrencilerin tüm derslerdeki başarılarının ortalamaları dikkate alındığında şayet, bu sınav bir karne olsaydı, öğrencilerimizin puan ortalaması 47,1, not ortalaması ise “2” olacaktı” diyen Karabıyık, “Sorulara doğru yanıt verme oranı 2021’e göre biraz artmış olsa da 2019’dan itibaren sürekli düştüğü net olarak görülmektedir. Bu da eğitim sisteminin her geçen gün öğrencinin başarısı üzerine nasıl olumsuz etki yaptığının göstergesidir” dedi.

Eğitimde sorunlar

Sınava giren öğrencilerin yüzde 64,07’si 300’ün altında puan almıştır, 400’ü geçen öğrenci oranının sadece yüzde 9,93 olduğunu bildiren Karabıyık, “İyi bir üniversitenin iyi bir bölümüne gitmek için yüzde 1-2’lik dilime girmek gerekmektedir. Bunu da liselerimizin çok azı karşılamaktadır. 20 yıldır eğitim sisteminde yapılan yanlışlar, çocukları öncelemeyen, sadece gençleri ideolojik olarak şekillendirmeyi amaç edinen yanlış hedefle geldiği noktada, fırsat eşitsizliğinin de ezici etkisiyle öğrencilerin sınavlara hazırlanmasındaki farklılıklar, yoksulluk ve yoksunluk, eğitim araçlarına yeterli düzeyde erişememek, kalabalık sınıflar, müfredat hataları, yüzbinlerce ataması yapılmayan öğretmen beklerken boş geçen dersler ve okullardaki öğretmen yetersizlikleri ve sayabileceğimiz çok daha fazla neden ile öğrencilerimiz daha başarılı olabilecekken bu fırsatı onlara sunamamak aslında bir ekonomik yetersizlik değil siyasi bir tercihtir” dedi.