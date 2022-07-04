LGS tercihleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugünden itibaren 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar alınacak.

Bakanlık tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, “merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar”, “yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar” ve “pansiyonlu okullar” olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercihler, 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek ve sonuçları 25 Temmuz’da “http://www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek. Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.