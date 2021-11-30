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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Liyakat tesis edilmeli

30 Kasım 2021, Salı
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, liyakat ve ehliyet ilkesinin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, liyakat ve ehliyet ilkesinin tesis edilmesi, kadrolu-sözleşmeli-ücretli karmaşasına son verilmesi, istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.  

Mülakatın kaldırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir takvime bağlanarak periyodik hâle getirilmesi, adaylık kaldırma sınavının kaldırılması çağrısında bulunan Yalçın, “Okullara bütçe verilerek, okul-veli iş birliğini zedeleyen, yönetici ve öğretmenle veliyi karşı karşıya getiren bütçe sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. Baskıcı, antidemokratik ve 1982 model kılık ve kıyafet yönetmeliğinden ülke de, memur da kurtarılmalıdır. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğindeki aksaklıklar giderilmeli, yönetici atama yönetmeliği değiştirilerek sorunlar bitirilmelidir” dedi. Eğitim-Bir-Sen 53. Başkanlar Kurulu Toplantısının ardından açıklanan Sonuç Bildirgesinde, “Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgın ve diğer faktörlerin etkisiyle enflasyon, faiz ve kur oranlarındaki değişimler, sabit gelirli kesimler başta olmak üzere toplumda ciddi maddi kayıplara ve sıkıntılara neden olmaktadır. Reel ücretlerdeki erime göz önüne alınarak kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirilmesine ve diğer mali haklarındaki kayıpların kamu işvereni eliyle telafi edilmesine yönelik adımlar atılmalıdır” denildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK  UCUZ İŞÇİLİKTİR 

Öğretmenlik Meslek Kanunu artık TBMM gündemine getirilmesi istenilen bildirgede şöyle denildi: “Kamu personel sisteminde kadrolu istihdam esas alınmalı, sözleşmeli personel istihdamına son verilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenlik kolaycılığıyla büyük hedeflere yürünemeyeceği artık bilinmelidir.  “Akademisyenlerimizin daha fazla bilimsel çalışma yapmalarına imkân sağlayacak, akademik yükselme süreçlerinde adaleti tesis edecek, kadro almalarında keyfî tutumları ortadan kaldıracak, norm kadro uygulamasından doğan mağduriyetleri giderecek, mali ve sosyal haklarını geliştirecek adımlar bir an evvel atılmalıdır. İş güvencesinden yoksun 50/d kadrosunun neden olduğu belirsizlik ortadan kaldırılmalı, araştırma görevliliği kadrosu iş güvencesine kavuşturulmalıdır.”

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