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MEB: Formalar istenilen yerden alınabilir

25 Ocak 2025, Cumartesi 20:32
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB): özel okullardaki öğrencilerin formaları ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrencilerin formalarının, devlet okullarında olduğu gibi serbest piyasa şartlarında temin edilebileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Resmî Gazete’de 6 Aralık 2024’te yayımlanan hükümler gereği, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki marka lisans sözleşmesi yapan özel okullarda, veliye ek mâlî yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa şartlarında okul formaları alınacak. Özel okullarca, velilere okul formalarını elektronik ticaret platformu üzerinden almalarına yönelik yapılan dayatmalara izin verilmeyecek. Bu dayatmayla karşılaşan veliler, buna karşı koyarak serbest piyasa şartlarında kıyafetleri istediği yerden temin edebilecek.

Malî yük getiren kıyafetler olmayacak

Diğer yandan veliler, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mâlî yük getirecek özel kıyafetler de almayacak. Özel okullar kıyafetleri belirlerken, devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulu ile öğretmenler kurulunun görüşlerini alacak. Okul müdürlüğünce belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar da bulunmayacak. Bu kapsamda, okul kıyafetlerinin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Kıyafetler okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak. Kıyafetler, Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda, ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

 

AA

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