MEB, sözleşmeli öğretmen alımı için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 6-10 Ocak’ta alınacağını, atama sonuçlarının 18 Mart’ta açıklanacağını duyurdu.

İnternet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaşan bakanlık şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır.” Açıklamada, başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 6-10 Ocak’ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart’ta açıklanacağı bildirildi.

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