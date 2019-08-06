Merkez Bankası'ndan sigara zammı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri raporu yayınlandı.

Enflasyondaki artışta dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik zammının etkili olduğu belirtilirken, sigaraya yapılan zammın ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı vurgulandı.

Enflasyon aylık bazda yüzde 1.36 artarken, yıllık bazda yüzde 16.65 seviyesine çıktı. KDV ve ÖTV indirimlerinin bitmesi ve elektrik zammı enflasyondaki artışta etkili oldu.

Merkez Bankası tüketici fiyatlarının yüzde 1.36 arttığı ve yıllık enflasyonun 0.93 puan yükselerek yüzde 16.65 olduğu temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayınladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Temmuzda TÜFE’deki artışta dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı olarak enerji fiyatlarında kaydedilen yükseliş etkili oldu.

Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürdü.

Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine bağlı olarak temel mal enflasyonu belirleyici oldu.

Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, b ve c göstergelerinin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlendi.

Temmuzdaki ÖTV artışıyla Türkiye sigara vergisinde yüzde 87 ile dünya lideri oldu. 15.5 liraya satılan sigara artık 18.5 liraya satılacak. Bunun 15.67 lirası vergi olacak.

Temel mal enflasyonu yakın dönemdeki olumlu döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin sınırlayıcı etkisine karşın, vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle yükseldi.

Tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacak.

Bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları azaldı.”