Millî Eğitim’de liyakatsiz kişiler tayin ediliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ataması yapılan ilçe millî eğitim müdürlerin yüzde 70’inin atanabilmek için gerekli şartları taşımadığının Sayıştay raporlarına yansıdığını belirtti.

Atamaların yalnızca yüzde 30’unun gerekli şartları taşıdığını, yüzde 70’inin ise liyakat ve kariyer ilkeleri gözetmeksizin yapıldığının Sayıştay raporlarına yansıdığını ifade eden Gürer, “Millî Eğitim Bakanlığı’nda AKP döneminde eğitim sistemi ciddî karmaşa yaşandı. Sorunlar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Liyakate bakılmaksızın, gerekli şartları taşımayan kişilere, sırf iktidara yakın diye makam ve mevki verildiği için millî eğitim sistemi ne yazık ki sorunlarla boğuşmaktan kurtulamadı” dedi.

Liyakat ve kariyer ilkeleri gözetilmiyor

Gürer, atamaların yalnızca yüzde 30’unun gerekli şartları taşıdığını, yüzde 70’inin ise liyakat ve kariyer ilkeleri gözetmeksizin yapıldığının Sayıştay raporlarına yansıdığını ifade etti.

Ankara - Ahmet Terzi