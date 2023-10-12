Mülâkat bir an evvel kaldırılmalı

Şuurlu Öğretmenler Derneği bölge başkanları toplantısında konuşan Genel Başkan Numan Gökmen, 28 Mayıs seçimleri öncesine mülakatın kaldıracağı sözünü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vaadinin gerçekleşmesini öğretmen adaylarının sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Gökmen, “Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Millî Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek bir yol haritasıyla ilerletiriz’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın öğretmenlere verdiği sözün bir an evvel gerçekleşmesini temenni ediyoruz. 4 yıl eğitim fakültesini okuyan, pedagojik formasyonunu tamamlayan, üstelik aylarca çalışıp KPSS sınavını geçen gençlerimizin mülakat gibi gereksiz bir uygulama elenmesini adaletsiz bir uygulama olarak görüyoruz. Akla şu soru geliyor: Acaba bu mülakat uygulaması liyakati olanı seçme işi değil de adamını seçme işi mi? Yöneticilerin bu şaibeden kurtulması için adil olmayan mülakat uygulaması bir an evvel kaldırılmalıdır” diye konuştu.