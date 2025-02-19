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19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Mülâkat mağduru öğretmenler için ek atama talebinde bulunuldu

19 Şubat 2025, Çarşamba 00:50
Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, mülâkat mağduru olan öğretmenler için ek atama talebinde bulunduklarını açıkladı.

Mülakat hukuka uygun değil

 

Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Öğretmen mülakatlarından aylar öncesinden başlayarak, sürecin ortaya çıkaracağı olumsuzlukları dile getirdik, farklı takdir hakkı kullanacak komisyonların yapacağı puanlamaların doğal olarak bir adaletsizliğe yol açacağı uyarısında bulunduk” dedi.

Geylan, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderdiğimiz yazıda, mülakat mağduru olan tüm öğretmen adaylarının, yargı yoluna başvurmuş olup olmamasına bakılmaksızın Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak bir ek atama yoluyla mağduriyetlerinin giderilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Makamınca, mülakat mağduru öğretmenlerin ek atama yoluyla atanmasının sağlanması yönünde inisiyatif kullanılarak, toplum vicdanını zedeleyen bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi hususunda talepte bulunduk.”

MEHMET KARA - ANKARA

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