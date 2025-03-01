Mülâkat mağduru öğretmenler için kanun teklifi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) başarılı olduğu halde mülâkat mağduriyeti yaşayan öğretmen adaylarının haklarını savunmak ve bu mağduriyeti gidermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir kanun teklifi sundu.

Mülakat hukuka uygun değil Teklif, 2024 yılı sözleşmeli öğretmen alımında mülâkat sebebiyle mağdur olan yaklaşık 1600 öğretmen adayının ek atama ile kadroya alınmasını hedefliyor. Kanun teklifine ilişkin açıklamada bulunan Şahin, bu düzenlemenin yalnızca mağduriyetleri gidermekle kalmayacağını, aynı zamanda eğitim dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım olacağını ifade etti. İstanbul - Seyhan Şentürk

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