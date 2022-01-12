Mülakat mağduru Öğretmenler: Mülakat değil liyakat istiyoruz

Ataması yapılmayan öğretmenler mülakat sorunlarını; “Mülakat değil, liyakat”, “Üç sınavı geçtik, 3 dakikada elendik”, “Fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz” diyerek Ankara’da protesto etti.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen mülâkat mağduru ve ataması yapılmayan öğretmenler, KPSS’den aldıkları 80-85-90 puanlara karşılık, mülakattan 50-55-56 aralığında puanlarla elendiklerini söyledi. KPSS’den yeterli puan aldıkları halde mülâkatta elenen öğretmenler, Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Üzerinde “Mülâkat değil, liyakat”, “Üç sınavı geçtik, 3 dakikada elendik”, “Fazlasını değil, hakkımızı istiyoruz” ifadelerinin yazılı olduğu öğretmenler, neden elendiklerini bilmediklerini mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederek, sorunlarını anlattı. Diyarbakır’dan gelen ataması yapılmayan öğretmen Meral Yaşam, “Sözleşmeli öğretmenlik mülâkatında elendiğimizi öğrendik. Ben 84’e yakın bir puan aldım. Mülâkat açıklandı elendiğimizi gördük ama neden elendiğimize dair bir bilgi yok. Mülâkatta 4 soru soruldu. Dördünü de adım gibi bildiğime eminim ve mülakat komisyonunda da buna yönelik dönüşler sağlandı bize” dedi. KPSS sürecine hazırlanırken, sabahları 06.40’ta kütüphaneye gidip sıraya girdiğini söyleyen Meral Yaşam, “Benim yüzüme tüm kapıları kapattınız. Buradan yetkililere sesleniyorum çözüm sizin elinizde” dedi.

“HAYVANLARIN BAŞINDA, ÇIKMIŞ SORULARI ÇÖZDÜM”

Samsun’dan gelen Hilal Özkır, “Mülakat dediğimiz olay 4 dakikadan ibaret. Bu dört dakikada nasıl 55 verildi. Biz bunu bilmiyoruz. Alanımda çok iyi derece yaptım ama şu an tercih hakkım elimden alındı” diye konuştu. Uşak’tan gelen bir öğretmen ise, “Mülakat sonuçlarım iyi gelseydi aileme nişanlanmayı düşündüğümü söyleyecektim. Ama mülakat açıklandı. Sonuçları görünce evde bir ölüm sessizliği oldu. Söyleyemedim. Ağlaya ağlaya o gün bitti. Artık bir fabrikaya girerim” dedi. KPSS’den 82 puan alıp, mülakattaki 4 soruyu da bildiğini söyleyen atanamayan öğretmen, “Puanım 58’e düşürüldü. Üç yıldır hazırlanıyorum bu sınava. Psikolojisi çok zor bir durum. Rakiplerimizin önüne nasıl geçebiliriz diye düşünüyoruz ama netice almamıza rağmen mülakatta elendik” diye konuştu. Ailesinin hayvancılıkla geçindiğini söyleyen öğretmen, “Yazları aileme yardım ettim. Hatta orada hayvanların başında, çıkmış soruları çözdüm. Bölümüm PDR. Bu kadar emek verip buradan geri dönmek de insana koyuyor. Yeniden elenme korkum da var çünkü; neden elendiğimiz bize söylenmiyor” dedi. Eşinin Türkiye beşincisi olduğu halde atanamadığını söyleyen Latife Köroğlu ise, “Eşime mülakattan 55 vererek elediler. Nedenini bilmiyoruz. Eşim 9 yıldır memur. Güvenlik soruşturmasıysa gerekçe neden şu anda memurluk yapıyor? Neden elendik merak ediyoruz” dedi.

Ankara - anka