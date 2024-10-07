Mülakata değil liyakate atama

Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen ataması yapılmayan öğretmenler, “Alanında yetkin olmayan 105 bin öğretmen çalıştırmak yerine atanmayı bekleyen 572 bin öğretmen ordusu olarak aldığımız 2023 KPSS puanı ve sıralamamızla atanmamızın yapılmasıyla birlikte görevimizi yurdun her bir köşesinde icra etmeye hazırız” dedi.

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise eğitim fakültelerinde 250 bin gencin olduğunu kaydederek, “Her yıl binlerce genciniz öğretmen olabilirsin umuduyla mezun oluyor. Bu diplomaya da bu uzmanlık belgesine de saygı duyacaksınız. Burada kimse sizden bir lütuf istemiyor, hakkını istiyor. Mülakata hayır diyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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