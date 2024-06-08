Mülakatla başarı gasp ediliyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, sınavda 81 puan alan sendikalarının üyesi bir öğretmenin Adana’da girdiği mülakatta 58 puan verilerek elendiğini söyledi.

Kütük, “Bize çok inandırıcı gelen bir ölçü birimi değil. Arkadaşımızın bu puanla bir okula yönetici olarak başvurabilme hakkı elinden alınıyor. Emekle, sınavda alınmış bir başarı adeta gasp edilerek arkadaşımızın elinden alınıyor” dedi. Sendikalarının üyesi bir öğretmen adayının müdür yardımcılığına ilk defa ve yeniden görevlendirme sözlü sınavında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ndan (EKYS) 81,25 puan almasına rağmen, sözlü sınavda kendisine 58 puan verilerek elendiğini söyledi. Sözlü mülakata giren öğretmen adayının sorulara yeterli cevaplar verdiğini söyleyen Kütük, yapılan mülakatın gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

MÜLAKAT İNANDIRICI DEĞİL

Sözlü mülakatın inandırıcı bir ölçü birimi olmadığını ifade eden Kütük, şunları söyledi: “Bu dönemde özellikle sözlü mülakatları, ‘bizim gibi düşünen, bize yakın olanları bir şekilde ödüllendirmek, bizim gibi düşünmeyenleri de yazılı sınavda başarı puanı ne olursa olsun cezalandırarak hak ettiği görevi vermeyeceğiz’ demenin anlamıdır.”

Bursa - M. Yasin Aydın