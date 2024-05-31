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31 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Mutlu aile için Kur’an ve Sünnet'e uymak şart

31 Mayıs 2024, Cuma 10:30
Gazetemiz Yazarlarından Sabahattin Yaşar verdiği konferansta, mutlu aile için en önemli şartın Kur’an ve Sünnete uygun bir hayat düzeni kurmak olduğunu söyledi.

Sadettin ÖNAL - Salih SÜTÇÜOĞLU - Manisa

Harran Üniversitesi Türk Dili ve edebiyatı bölümünde görevi devam etmekte olan ve Gazetemiz yazarlarından Sabahattin Yaşar Manisa’da Mutlu Aile Modeli konulu Konferans verdi.

Manisa Öğretmenevi konferans salonunda yapılan toplantı, Ahmet Karaşahan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sabahattin Yaşar, mutlu aile için en önemli şartın Kur’an ve Sünnete uygun bir hayat düzeni kurmak olduğunu söyledi. Yaşar, ailede babanın düzeni sağlamaktaki rolünü ve aileyi haramdan ve kötülüklerden koruma görevini anlatırken, şefkat kahramanı olan annenin de en tesirli muallim olduğunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatından örneklerle izah etti. 

Mutlu aileler her konuyu meşveret eder

Huzurlu ve mutlu ailede her konu meşveret ve hoşgörü ile halledilir diye ilave etti.

Yaşar, konuşmasının arasına koyduğu kısa filmle de evladın babasına nasıl davranması gerektiğini görüntülü olarak gösterdi: “Filimde yaşlı baba ile genç oğlu bahçede otururken bir serçe geliyor. Baba “Bu nedir?” diye birkaç defa sorunca oğlu kızarak “Baba kaç defa söyledim. Bu bir serçe” deyince yaşlı baba evden bir hatıra defteri getiriyor. Oğlu küçükken yazdığı notu oğluna sesli olarak okumasını söylüyor. Çocuk 21 defa “bu nedir baba”  diye sormuş. Baba da her defasında hiç kızmadan “Oğlum bu bir serçe” diye cevap vermiş ve ona sarılmış. Bu notu okuyunca hatasını anlayan oğul babasına sarılıyor ve kısa filim bitiyor” Yaşar, toplantı sonrasında kitaplarını imzaladı. Toplantıya Manisa, İzmir’den ve ilçelerinden ailece gelenlerle güzel bir katılım gerçekleşti.

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