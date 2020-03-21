Öğrenciler krizi fırsata çevirmeli

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, Avrupa’dan sonra son günlerde Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının eğitime ara verilmesine sebep olduğunu hatırlattı.

Salgınla birlikte hayat akışının değiştiğini ve planların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Tözeniş, 20-21 Haziran’da yapılması planlanan YKS öncesi belirsizlik yaşayan adaylara motivasyonlarını yükseltecek tavsiyelerde bulundu. Tözeniş, “YKS tarihi henüz değişmedi. Resmî açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmeli. Morallerin yüksek olması ve hayallerden vazgeçmemek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Havalar bu kez çalışmaya engel olmayacak

Ece Tözeniş, öğrencilerin sıcak havalarda ders çalışma motivasyonunu sağlamakta zorlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Bazı zamanlarda krizi fırsata çevirmek gerekir. Bahar ayları geldiğinde adayların en büyük sıkıntısı arkadaşları da dışarıdayken güzel havalarda evde kalarak ders çalışmak oluyordu. Bu dönem herkes evlerinde olacağı için böyle bir sorun da yaşanmayacak. Ayrıca yapılması ertelenenler, zaman bulunamadığı için gerçekleştirilemeyenler hayata geçirilebilir. Gün en uygun saatlere bölünerek çalışma programı planlanabilir. Eksik olunan konular çıkarılarak öncelik onların tamamlanmasına verilmeli ve konu çalışmalarından sonra pekiştirmek amacıyla soru çözümleri yapılmalı. Bu süreçte bol bol kitap okunmalı çünkü soru tiplerinde okuma ve okuduğunu anlamanın soruyu doğru yapabilmek için çok önemli olduğunu görüyoruz.”