Öğrenciler online eğitim istiyor

Sosyal medyada #OmicronVarsaÖğrencilerYok hashtagi trendlere girdi.

Öğrenciler Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama bekliyor. Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin gözü 3 Ocak 2022’de yapılması beklenen kabine toplantısında ancak henüz Cumhurbaşkanlığı’ndan resmî bir açıklama gelmedi. Artıgerçek’deki habere göre Twitter’da trendler arasına giren #OmicronVarsaÖğrencilerYok etiketiyle seslerini duyurmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri, artan vak’a sayılarına rağmen yüz yüze eğitimin devam etmesinden şikâyetçi. Kullanıcılardan biri, özel üniversitelerde online eğitim seçeneği varken devlet üniversitelerinde yüz yüze eğitim zorunluluğu olmasına tepki gösterdi. Bir başka kullanıcı, 10 Nisan 2021’de vak’a sayıları 40 bin’de iken bakanlık tarafından yayınlanan Türkiye haritası kırmızı iken, 31 Aralık’ta yaşanan 40 bin vak’a sayısında niçin haritanın kırmızı değil de mavi olduğunu sordu.

Haber Merkezi