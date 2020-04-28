Öğrencilerin yüzde 3’ü EBA’ya girebiliyor

Eğitim-Sen Diyarbakır 1,2 ve 3 No’lu şubeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitim sağlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili bilgilere yer verildi.

DW’nin haberine göre, açıklamada, Türkiye’de 18 milyon öğrencinin kayıtlı olduğu sistemde Diyarbakır’dan 455 bin 978 öğrencinin bulunduğu belirtildi. Ancak sisteme giriş yapabilen öğrenci sayısının çok düşük olduğu belirtilen açıklamada, “Uzaktan eğitimle beraber EBA’ya giriş yapabilen öğrenci sayısı 14 bin 888’dir, yani yüzde 3.2. Bu yüzdeliğin ayrıntılarına bakınca daha çok Kayapınar ilçesinde, ekonomik koşulları görece iyi olan öğrencilerin yüzde 14,2 erişim sağladığı görülmektedir. Kısacası zor olan eşitsiz koşullar ilimizde ve de bölgede tabloyu daha vahim hale getirmektedir” denildi.

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