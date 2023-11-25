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25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Öğretmen geçinemiyor

25 Kasım 2023, Cumartesi 00:14
Eğitim İş Sendikası’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yaptığı ankete göre, her dört eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yaparken, yüzde 65.7’sinin borçlu olduğu öğrenildi.

Eğitim İş Sendikası, yaptığı anketle, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarını gözler önüne serdi. Ankete yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek olmak üzere toplam 4 bin 516 kişi katıldı. Anketin sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 23.9’u geçinebilmek için ek iş yapıyor, yüzde 65.7’sinin esnafa borcu var, yüzde 56.2’si kredi kartlarının ancak asgari ödeme miktarını ödedikleri için maaş hesaplarında sürekli eksiye düşüyor, yüzde 72.4’ü geçinemedikleri için yakınlarından ya da arkadaşlarından maddi yardım alıyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; katılımcıların yüzde 54.2’si ailece dışarıda yemeğe bile gidemediğini, yüzde 90.5’i tatil yapamadığını, yüzde 63.3’ü elde ettiği maddi gelirle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini söyledi.

Yüzde 90’ı güvende hissetmiyor

Anketteki diğer tespitler şu şekilde: -Öğretmenlerin yüzde 83.3’üne göre maaşların çok düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlık giderek azalıyor. -Maaş mesleki ve kişisel gelişim için harcama yapmaya yetmiyor. Kültürel, sosyal etkinliklere katılmak imkânsız. -Öğretmenler, tatile çıkmadan, ailesini ve çocuklarını sinemaya, tiyatroya götürmeden, kitap alamadan yaşamak, geçinmek zorunda bırakıldıklarını belirtiyor. -Ankete katılanlardan yüzde 86.2’si maaşlarının yetersizliğinden dolayı haftada bir kez bile ailece dışarıda yemek yemeğe gidemediklerini belirtmiş.  -Öğretmenler gelecek kaygısı içinde ve gelecekten ümitsiz. -Yüzde 90.3’üne göre, okullardaki eğitimin niteliği gün geçtikçe azalıyor. -Yüzde 50.9’u yükselmede liyakat esasının yer almadığını söylemiş. -Yaklaşık yüzde 65’ine göre okul yöneticileri tarafından siyasi baskı yapılıyor. -Yüzde 60’ı görevden alınma korkusu içinde yaşıyor. -Yüzde 90’dan fazlası çalıştıkları yerde şiddet olaylarının artması nedeniyle kendilerini güvende hissetmiyor. -Katılımcıların yüzde 50.3’ü gelirlerinin yetersizliğinden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş.

Haber Merkezi

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