Öğretmenler Günü’nde acı tablo

İktidarın seçim vaadi olan ve sandık kalkınca ‘sözde’ kalan mülakatın mağdur ettiği öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Mülâkat torpilin diğer adı

Mülakat mağduru öğretmenler TBMM’de

Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı Mülakat mağduru öğretmenler, MEB’in önünde oturma eylemi yaptı. Eylemde gelini Songül’e destek veren görme engelli 72 yaşındaki Tahsin Ülker, ‘Gelinimin hakkını yediler, ahımızı aldılar. Vicdan sahibi herkesin burada oturması lazım’ dedi. Karar’ın haberine göre Songül Ülker’in okul öncesi öğretmenliğinde 508 sıradayken mülakatla bin 211’inci yapılarak elendiği öğrenildi. Haber Merkezi

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