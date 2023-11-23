Öğretmenler ikramiye bekliyor

Bu yıl başlatılacak olan öğretmenlere önlük verilmesi uygulaması yerine 24 Kasım’da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini teklif eden Gürer, “Endüstri meslek liselerini eski konumuna taşıyın, oradaki öğretmenlerimizin haklarını güçlendirin, özlüklerini iyileştirin. Eğitimi eğer eğitimi verenlerin sorunlarını çözmeden sürdürebileceğinizi sanıyorsanız kâğıt üzerinde verdiğiniz bilgiler o sizi tatmin eder, ülkenin geleceğini ve eğitimin sorunlarını çözmez” diye konuştu.

Bu yıl başlatılacak olan öğretmenlere önlük verilmesi uygulaması yerine 24 Kasım’da öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini teklif Gürer, “ Endüstri meslek liselerini eski konumuna taşıyın, oradaki öğretmenlerimizin haklarını güçlendirin, özlüklerini iyileştirin. Eğitimi eğer eğitimi verenlerin sorunlarını çözmeden sürdürebileceğinizi sanıyorsanız kâğıt üzerinde verdiğiniz bilgiler o sizi tatmin eder, ülkenin geleceğini ve eğitimin sorunlarını çözmez” diye konuştu. İstanbul - Aslan Özdemir

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