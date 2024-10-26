Öğretmenlik mülâkat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Atama tercih sonuçları ise 23 Kasım’da duyurulacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları Cuma günü saat 22.00’de e-Devlet üzerinden açıklandı.

Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB’in internet sitesinde yayımlandı. Kılavuzda, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs’ta yayımlanan “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Tercih başvuru süreci 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00’da sona erecek. Kılavuzla ilgili detaylara, MEB’in internet sitesinden ulaşılabiliyor. TRT Haber

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