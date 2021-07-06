Okullar Eylül'de açılıyor

MillÎ Eğitim BakanI Ziya Selçuk, “Eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos’ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül’den itibaren öğrencilerimiz gelecek” dedi.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk televizyonunda yayımlanan, “Açık ve Net” programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Telâfide Ben de Varım” programı hakkında bilgi veren Selçuk, Türkiye genelindeki 55 bin civarındaki okulun 22-23 bininin “İmkânlarımız çok müsait, okulumuzda bu etkinlikleri yapmak istiyoruz” diye kendilerine başvurduğunu dile getiren Selçuk, telâfi dersleri kapsamında “bendevarim. meb.gov.tr”ye başvurarak herkesin bulunduğu ilçedeki faaliyetleri görebileceğine ve bunlara katılabileceğine işaret etti.

Zorlama yok, tamamen gönüllülük

Yaklaşık 300 bin civarında öğretmenin “Telâfi de bende varım” diye başvuru yaptığına dikkati çeken Selçuk, “Zorlama yok, tamamen gönüllülük. Hiçbir öğretmenin katılmayacağı noktasında bazı endişeler de vardı. Bunun böyle olmadığını net olarak gördük ki şu an görev alan öğretmen sayısı 293 bin, öğrenci sayısı yaklaşık 8 milyon civarında. 493 bin faaliyet sayısı var. Bu şu demek 493 bin ayrı etkinlikten bulunduğunuz okulda ilçede hepsine katılabilirsiniz.

Etkinlik okulunuzda, belediyenin bir tesisinde de Gençlik ve Spor Bakanlığının bir kuruluşunda da olabilir.” ifadelerini kullandı. Selçuk, “Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları geliştirilmeye başlandı. Türkiye’de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos’ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül’den itibaren öğrencilerimiz gelecek.” diye konuştu.