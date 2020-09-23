Okullarda hijyen nasıl sağlanacak?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan eğitim ve eğitim çalışanların sorunları ve çözüm önerileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Geylan; “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye ettiği hijyen tedbirleri için hizmetli personeli üç katına çıkarmamız gereklidir. Sağlık Bakanlığı Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi yayınlamıştı. Bu rehberde okullarda alınacak tedbirler kapsamında sınıfların 4 metrekareye bir öğrenci düşecek şekilde düzenlenmesi istendi. Bu öneri güzel ama uygulanabilir mi? MEB tip projelerine göre anaokulu ve ilkokullarda sınıflar 48 metrekare, ortaokul ve liselerde 56 metrekaredir. Bu sayıları 4 metrekareye böldüğümüzde anaokulu ve ilkokullarda azami 12 öğrenci, ortaokul ve liselerde azami 14 öğrenci olması gerekiyor. Özellikle büyükşehirlerde ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde ikili değil, üçlü hatta dörtlü eğitime geçmeliyiz ki, 12 ve 14 rakamlarına ulaşabilelim. Sağlıklı eğitim hizmetinin yürütülmesi için daha fazla derslik üretilmeli, daha fazla öğretmen atanmalı, daha fazla hizmetli personel alımı yapılmalıdır. Şu dönem Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacak yatırım, aslında toplum sağlığına yapılan yatırım demektir” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi