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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Okullarda pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılacak?

05 Eylül 2021, Pazar 23:00
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" illere gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla gönderilen yazıya göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda, öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecekler. Aynı durumda, öğretmenler de izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecekler.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edecek, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Ayrıca bu durumda okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olması durumunda ise diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Bakanlığın yazısına göre, sınıfta ders veren öğretmende Kovid-19 pozitif vaka saptanması durumunda şu uygulamalar yapılacak:

Öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam edecek.

Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Servislerde, öğrencilerden birinde Kovid-19 pozitif vaka saptanması durumunda, öğrenciler temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam edecekler. Bu durumda, servis şoförü ve rehber personel temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam edecekler.

"Temaslı kabul edilenler" ve "yakın temaslı kabul edilenler"

Bakanlığın yazısında, "temaslı kabul edilenler" ve "yakın temaslı kabul edilenler" olmak üzere iki ayrı durumda neler yapılacağına ilişkin de şu detaylara yer verildi:

Temaslı kabul edilenler: Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Yakın temaslı kabul edilenler: Aynı sınıfta eş zamanlı (10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Okul öncesi ve kreşlerde pozitif vaka çıkması durumunda yapılacaklar

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Kovid-19 vakası çıkması durumunda, Kovid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "Kovid-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılacak.

Kovid-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre izole edilerek tedavi edilecek. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilecek.

Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilecek. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı olarak takip edilecek.

AA

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