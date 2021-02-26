Okullarda temizlik uyarısı

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, ’’Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Çocuklara hijyen kurallarının çok iyi anlatılması gerekli’’ uyarısında bulundu.

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaya göre 1 Mart 2020 tarihi itibari ile tüm resmi ve özel ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıfları, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitime başlayacak çocukların aileleri için önemli uyarılarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ‘’Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Ailelerin bunu korkutucu unsur olarak tanımlamamaları, hijyen kurallarını oyunla doğru öğretmeleri gereklidir’’ dedi.

HİJYEN KURALLARINI ÇOK İYİ ANLATMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Özyaral, hijyen kurallarının çok iyi anlatılması gerektiğini söyleyerek “Çocuk doğup büyüdüğünde ‘oraya dokunma, kirlidir, ellerimizi yıkıyoruz’ tanımlaması yapıyorsak bunun gene aynı şekilde devam etmesi gerekmektedir. 3-4 yaşındaki çocuklar maskesiz neredeyse çıkmıyorlar, onlar çok daha kolay ve çabuk öğrenebiliyor. Günde ortalama 150 farklı yere dokunduğumuzu hesaplarsak sizden önce de oraya başkalarının dokunduğu hesaplandığında binlerce faktörün ellerimiz tarafından kirlilik unsuru olarak alınabileceğini biliyoruz. Bu noktada yapılması gereken yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletlere girmeden önce ve sonra, dersliklere girmeden önce ve sonra mutlaka ellerin bir antiseptikle temizlenmesi gerekiyor. Burada da bunu aşırı uçlara kaçırmamak için öğretmenin ve ailenin rolü çok önemli” diye konuştu.

Okullara da büyük görevler düşüyor

Okul yönetiminin üzerine de büyük görevler düştüğünü ifade eden Prof.Dr.Özyaral, “Okul yönetimlerinin dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsi kurallarını mutlaka uygulaması gerekir. Dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsiyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Dezenfeksiyon da dezenfektan maddeler yüzeylere, masalara, yerlere ve eşyalara kullanılır. Asepsi-antisepsi kurallarına bakıldığında insanın elleri, vücudu için kullandığı ve dokunduğu yerlerden eline geçen mikroorganizmaların kendisine bulaş getirip hastalık yapmaması ve aldığı mikroorganizmayı bir başka yere taşımaması için yapılan sistemdir. Bütüncül olarak bakıldığında hijyen kurallarından söz etmiş oluyoruz’’ diye belirtti.

Beslenme tavsiyeleri

Okula gidecek çocukların beslenme çantaları için de tavsiyelerde Özyaral şunları aktardı, “Beslenme çantalarının içerisinde hiçbir şekilde kutulanmış ürünler koyulmamalı. Tercihim mevsim sebze ve meyveleri tüketmeleridir. Meyve suyunu kendiniz sıkıp çocukların suluklarına yerleştirmelisiniz. C vitamini yüksek olan meyve ve sebzeleri tüketmenizi tavsiye ederim. Her gün ceplerine onların avuç içi kadar birer ikişer badem, fındık, ceviz, kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyabilir. Herkesin avuç içi kalbi kadardır”