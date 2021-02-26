"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

Okullarda temizlik uyarısı

26 Şubat 2021, Cuma 21:00
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, ’’Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Çocuklara hijyen kurallarının çok iyi anlatılması gerekli’’ uyarısında bulundu.

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaya göre 1 Mart 2020 tarihi itibari ile tüm resmi ve özel ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıfları, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitime başlayacak çocukların aileleri için önemli uyarılarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ‘’Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Ailelerin bunu korkutucu unsur olarak tanımlamamaları, hijyen kurallarını oyunla doğru öğretmeleri gereklidir’’ dedi.

HİJYEN KURALLARINI ÇOK İYİ ANLATMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Özyaral, hijyen kurallarının çok iyi anlatılması gerektiğini söyleyerek “Çocuk doğup büyüdüğünde ‘oraya dokunma, kirlidir, ellerimizi yıkıyoruz’ tanımlaması yapıyorsak bunun gene aynı şekilde devam etmesi gerekmektedir. 3-4 yaşındaki çocuklar maskesiz neredeyse çıkmıyorlar, onlar çok daha kolay ve çabuk öğrenebiliyor. Günde ortalama 150 farklı yere dokunduğumuzu hesaplarsak sizden önce de oraya başkalarının dokunduğu hesaplandığında binlerce faktörün ellerimiz tarafından kirlilik unsuru olarak alınabileceğini biliyoruz. Bu noktada yapılması gereken yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletlere girmeden önce ve sonra, dersliklere girmeden önce ve sonra mutlaka ellerin bir antiseptikle temizlenmesi gerekiyor. Burada da bunu aşırı uçlara kaçırmamak için öğretmenin ve ailenin rolü çok önemli” diye konuştu.

Okullara da büyük görevler düşüyor

Okul yönetiminin üzerine de büyük görevler düştüğünü ifade eden Prof.Dr.Özyaral, “Okul yönetimlerinin dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsi kurallarını mutlaka uygulaması gerekir. Dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsiyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Dezenfeksiyon da dezenfektan maddeler yüzeylere, masalara, yerlere ve eşyalara kullanılır. Asepsi-antisepsi kurallarına bakıldığında insanın elleri, vücudu için kullandığı ve dokunduğu yerlerden eline geçen mikroorganizmaların kendisine bulaş getirip hastalık yapmaması ve aldığı mikroorganizmayı bir başka yere taşımaması için yapılan sistemdir. Bütüncül olarak bakıldığında hijyen kurallarından söz etmiş oluyoruz’’ diye belirtti.

Beslenme tavsiyeleri

Okula gidecek çocukların beslenme çantaları için de tavsiyelerde Özyaral şunları aktardı, “Beslenme çantalarının içerisinde hiçbir şekilde kutulanmış ürünler koyulmamalı. Tercihim mevsim sebze ve meyveleri tüketmeleridir. Meyve suyunu kendiniz sıkıp çocukların suluklarına yerleştirmelisiniz. C vitamini yüksek olan meyve ve sebzeleri tüketmenizi tavsiye ederim. Her gün ceplerine onların avuç içi kadar birer ikişer badem, fındık, ceviz, kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyabilir. Herkesin avuç içi kalbi kadardır”

Okunma Sayısı: 39
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okullarda temizlik uyarısı

    'Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacağız'

    İçişleri Bakanlığı'ndan vergi dairelerine ilişkin genelge

    Günlük Koronavirüs Tablosu paylaşıldı

    Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

    'Aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum'

    Vanlı aileler: Evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz

    BÜ'de Kabe fotoğrafına saygısızlık soruşturmasında yeni gelişme

    Ermenistan'daki darbe girişimi ve Kanal İstanbul gündemine ilişkin açıklama

    'Bu iğrenç savaş suçu için adalet talep etmeliyiz'

    Filistin'deki salgın tablosu endişelendiriyor

    Kırım’ın yasa dışı ilhakı devam ediyor

    Avrupa ülkeleri gevşemeye hazırlanıyor

    Azerbaycan, dünyadan suçluların, katillerin cezalandırılmasını talep ediyor

    'Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir'

    Öğretmenlerin aşılama süreci nasıl gerçekleşecek?

    ''Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz''

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    Uygurlara hapis cezasında artış

    Küresel salgında son gelişmeler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde 28 Şubat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    28 Şubat’ın “Süslü” hanımı...
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin uzaylı üyelerine
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslümana rahmet dilenir mi?
    Genel

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı
    Şükrü BULUT

    Tarih tekerrür ederken, sosyalistler de geri dönüyor…
    Faruk ÇAKIR

    Salgın teğet mi geçti?
    Risale-i Nur'dan

    İbadet, dünya ve ahiret saadetine vesile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.