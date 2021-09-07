Okulların açılması doğru, ama tedbirler eksik

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte, eğitimdeki sorunları ortaya koymak, sağlıklı ve güvenli bir ortamda tam zamanlı, kesintisiz, yüz yüze eğitim için alınması gereken tedbirlerle ilgili raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Eğitim Sen Genel Merkezinde MYK üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan sendika Genel Başkanı Nejla Kurul, “Yeni eğitim öğretim yılı, salgınla ilgili kaygılar, aşı ve test tartışmaları, LGS sonrası istediği okul türüne yerleşemeyenler, kalabalık sınıflar, öğretmen açıkları, özel-devlet arasındaki uygulama farkları vb. bir dolu sorunun gölgesinde başlıyor” dedi. Okulların açılması kararının Covid-19 ile mücadele için alınan sağlık tedbirleri ile uyumlu olması ve öğrencilerin, eğitim emekçilerinin ve ailelerin sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alınabilme ve uygulanabilmesi için gerekli hazırlıkları yapılması önceliklidir.” ifadelerini kullandı

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