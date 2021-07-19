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19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Oxford zor soru sordu

19 Temmuz 2021, Pazartesi
Oxford Üniversitesi’nin mülâkat soruları yayımlandı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde öğrenim görebilmek için her yıl binlerce aday ter döküyor. Oxford’da matematik filozofu olan Joel David Hamkins mülâkatlarda sordukları üç soruyu ve cevaplarını açıkladı. Söz konusu sorulara cevap vermek, iyi bir akıl yürütme yeteneğine sahip olmayı gerektiriyor. 

HER YIL BİNLERCE ADAYI ELİYOR

Oxford Üniversitesi Felsefe bölümünün mülâkat soruları yayınlandı. Söz konusu epistemik mantık bulmacaları, yani bilgi hakkında akıl yürütmeyle ilgili soruları, her yıl binlerce adayı eliyor. Hemen hemen bütün adaylar başlangıç sorularına doğru cevap verdi, ancak takip eden sorular o kadar kolay değil. 

AKIL YÜRÜTME BECERİSİNİ ÖLÇÜYOR

Bununla birlikte, bütün sorular Oxford Üniversitesi’nde matematik filozofu olan Joel David Hamkins tarafından paylaşıldı. Mantık Profesörü olan Hamkins, öğrencilerin yeni bir konu hakkında düşünmeye nasıl yaklaştıklarına dair bir fikir verdiği için, mantıklı akıl yürütme yoluyla öğrenci adaylarını çalıştırmayı sevdiğini söyledi.

Hamkins, “Bu sorular aracılığıyla adayların kişiliklerini, azimlerini ve başkalarından gelen yararlı önerileri kabul etme yetenekleri de dahil olmak üzere, rasyonel bir şekilde tartışabilme yeteneklerini görüyoruz. Bu yüzden mülâkat, soruları kendi başlarına çözüp çözemeyeceklerini test etmekle kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilerin çözüm  yaklaşımlarının bütün sürecin gerçekleştiği anda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, kabul için değerli olan bir durum” dedi.

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