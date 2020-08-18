Özel okullara yüz yüze eğitim uyarısı

Devlet ve özel okullarda 8 ve 12'nci sınıflar dışındaki öğrenciler için kurs adı altında yüz yüze eğitim verilemeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bazı okullarda destekleme kursu verileceği iddialarına açıklık getirdi, bakanlığın yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yayımladığı takvimi hatırlattı.

Sadece 8 ve 12'nci sınıflara kurs

31 Ağustos'tan itibaren sadece 8 ve 12'nci sınıflar için yüz yüze destek kursu verileceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi.

Selçuk, diğer sınıflar için kurs veren okullara cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.

Yaptırım uygulanacak

Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağına da dikkat çekti.