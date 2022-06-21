2021-2022 eğitim ücreti 61 bin olan vakıf üniversitelerinin ücreti 118 bin liraya kadar çıktı.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, artan enflasyon ve hayat pahalılığı sonrası özel okulların fiyatları uçtu. Ankara’da, 2021-2022 eğitim ücreti 61 bin 100 lira olan bir vakıf üniversitesinin ücreti 118 bin liraya çıkarken pek çok vakıf üniversitesinde bunun bile üzerinde artış bekleniyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Akademisyen Suay Karaman, yüksek vakıf üniversite ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, “Bu çok yüksek oranda artışlara kimse bir şey yapamıyor. Türkiye’de şu anda herkes kafasına göre fiyat belirliyor. Büyük bir ekonomik çöküş var. Türkiye’de öyle okullar var ki 180-200 bin liralık. Özel okullardaki kontenjanlar boş kalacak. Dolayısıyla o kontenjanları doldurmak için farklı şeyler yapacaklar” dedi. Karaman, “Açıkçası bu büyük ekonomik krizde bazı öğrenciler eğitimini yarıda bırakabilir. İnsanlar önlerini göremiyorlar. Çocukların okulu bırakması gündeme gelebilir. Özellikle eğitimde felaket senaryoları olacaktır” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi