Pazar tezgahında tıp kazandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, tıp fakültesini kazanmanın sevincini yaşıyor.

Turhal ilçesinde haftanın iki günü pazarcı kuzeni Akın Ertek’in yanında çalışarak harçlığını çıkaran Melih Buğra Ertek de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığından pazar tezgâhında müşterilerle ilgilenirken haberdar oldu. Ertek, “ÖSYM’nin sayfasına girip baktığımda tıp fakültesini kazandığımı öğrendim, mutlu oldum, abilerimle paylaştım. Annemi, babamı, abilerimi aradım, mutluluğumu onlarla paylaştım. Her hafta iki gün pazar yerlerinde tezgâh açıyorum. Okul harçlığımı, kitap paramı çıkartıyorum, hem de abime yardımcı oluyorum” dedi. AA

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