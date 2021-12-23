Sadece 1 üniversitede maske dağıtılıyor

Eğitim Sen’in hazırladığı raporda 37 üniversiteden 26’sında ne çalışanlara ne de öğrencilere maske verildiği, sadece bir üniversitenin girişinde maske bulundurulduğu belirtildi.

Eğitim Sen, pandeminin üçüncü dalgasında üniversitelerde alınan tedbirlere ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda; 37 üniversiteden 26’sında ne çalışanlara ne de öğrencilere maske verildiği, sadece bir üniversitenin girişinde maske bulundurulduğu belirtildi. 11 üniversitede 14’ü akademik, 31’i idari personel olmak üzere toplam 45 çalışanın salgın sebebiyle vefat ettiği bildirildi. Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısının ise 60 kişi olduğu aktarıldı. Eğitim Sen, Yükseköğretim Bürosu (YÖB) tarafından hazırlanan ‘Covid-19 Pandemisinin Üçüncü Dalgasında Üniversite Kampüslerinde Salgın Tedbirlerinin Değerlendirilmesi’ raporunu açıkladı. Buna göre; bölgesel temsiliyetin dikkate alındığı çalışmada, sadece 5 üniversitede yüz yüze eğitim uygulandığı, diğer üniversitelerin ise çoğunlukla yüzde 40’ı uzaktan olmak üzere hibrit eğitim modelini sürdürdükleri ifade edildi.

Seyreltme yapmamışlar

Raporda yer alan önemli bir diğer bilgi ise sınıf kapılarında seyreltilmiş rakamlar belirtildiği halde birçok üniversitedeki sınıflarda seyreltme yapılmadığı kaydedildi. Dersliklerin yüzde 70’inin havalandırılmadığı belirtildi. Üniversitelerin sadece yüzde 24,3’ünde sınıflarda seyreltilmeye gidilse de seyreltilmiş sınıflarda bile öğrencilerin sayısal ortalamasının 39,60 olduğu, seyreltilmemiş sınıflarda ise bu ortalamanın 60 çıktığı vurgulandı. 26 üniversitede ne çalışanlara ne de öğrencilere maske verildiği, 2 üniversitede hem çalışanlara hem de öğrencilere maske verildiği, sadece 1 üniversitenin girişinde maske bulundurulduğu belirtildi. Üniversitelerde pandemi kurallarının en çok ihlâl edildiği alanların başında, yüzde 67’yle yemekhaneler, yüzde 59’la kantinler, yüzde 56 ile derslikler geldi. Üniversitelerin yüzde 54’ünün pandemiyle ilgili uygulanan prosedürleri devam ettirmediği açıklandı.

Ankara - anka