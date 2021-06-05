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5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Şebeke olmadığı için sınava hazırlanamadılar

05 Haziran 2021, Cumartesi 15:10
Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı (Şêxan) Mahallesi’nde yıllardır şebeke ve internet altyapısı olmadığı için yurttaşlar ve öğrenciler yüksek tepelere çıkarak iletişim kurabiliyor.

Sınava hazırlanan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ulaşamadıkları için derslerden geri kalıyor.

Artıgerçek’deki habere göre gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan Sevda Yüce, “Biz, canlı dersler başladığından beri hiçbir verim alamadık. Canlı dersler vardı, ama internet altyapısı ve şebeke olmadığı için hiçbirine katılmadığım gibi sınavlara da giremedim. Şu an tüm öğrencilerden ve derslerimden geri kaldım. Okulu bırakma ihtimalim bile var. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Gelecek yıl üniversite sınavlarına girmem gerekiyor, ama derslerle ilgili hiçbir bilgim yok. Mahallede şebeke yok ve bu sorunun çözülmesi için kimse bir çaba göstermiyor. İletişim için yüksek tepelere çıkmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan Cennet Bilek, sıcak havalar sebebiyle şebeke için yüksek tepelere çıkamadığını belirterek, “İnternet olmadığı için derslere giremiyoruz. Benim LGS’ye hazırlanmam lâzım, ama internet olmadığı için hazırlanamadım” dedi.

Etiketler: şebeke, sınav
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