Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Psikiyatristi Dr. Rania Awaad, “Allah dünyadaki bütün insanlar için virüsü gönderdi. Bu yüzden şerrin içindeki hayrı arayalım. Belki olan şey bizim için faydalı olabilir” dedi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Psikiyatristi, Stanford Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölömü’nde Klinik Doçenti ve aynı zamanda Stanford Müslümanlar ve Ruh Sağlığı Laboratuvarı Direktörü Dr. Rania Awaad, Uzman Psikolog Merve Armağan’ın Youtube kanalında “İslâm ve Psikoloji” konusunda konuştu.

Bizler Altınçağ’a sahibiz

Batılı bilim adamlarından önce psikoloji alanında çalışan Müslüman âlimler hakkında bilgi veren Awaad, şöyle konuştu: “Biz Müslümanlar daima bu harika Altınçağ’a sahip olma fikri ile gurur duyarız. Biz beşeri ilimler bilim ve tıp hususundaki bütün ilerlemelere değer veririz.Bizim âlimlerimiz sadece zihin beden ilişkisi hakkında konuşmakla kalmadı bu konuyu derinlemesine incelediler. Modern psikiyatristler tarih kitaplarında ilk kez OCD’ye (Obsesif Kompulsif Bozukluk) bir hastalık olarak 16.yy’da değiniyor, 19.yy’da tamamen teşhis koyuyor. Yani bin yıllıktan bir farktan bahsediyoruz. Bizim sahip olduğumuz İslâmî hastane sistemlerinde, bimaristan gibi güzel şifahanelerimizde de hayata nasıl yansıdığını görüyoruz.”

Mantıklı olanla bağlantı kurmalı

“Bugün ruh sağlığı alanına ilgi duyan kişilere söylenecek en önemli şey dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamaktır. En kötü olanı ayırırken iyi olanın da hakkını yemiyorum. Yani toptan satın alıp aşırıya kaçmayın. Psikolojiyi benim sahip olduğum topluluğa bu tam olarak nasıl uygulanır diye düşünmeden ele alırsan, problem olur. Doğru olan ve mantıklı olan şeyi İslâmî ideallere ve anlayışına uymayan değişmesi gereken şeyin ne olduğunu ayrıştırmak. Belhi’nin 9.yy’da yazdıklarına bakacak olursak, iç ve dış faktörler vardır. Bütün vücudunuza sıcak veya soğukken fizikî olarak koruduğunuz gibi soğukken bir ceket giyersiniz, eğer sıcaksa onu çıkarırsın. Aynı şeyi içsel olarak da psikolojik olarak da duygusal olarak da söylüyor. İçsel olarak onlar sana doğru geldiklerinde zaten sen kendini negatif düşüncelere karşı korursun ve boşluğu doldurmak için kendine olumlu şeyler vermek zorundasın. Mantıklı olanla bağlantı kuruyor.”

Daima iyimser olmalıyız

“Allah dünyadaki bütün insanlar virüsü gönderdi. Bu yüzden şerrin içindeki hayrı arayalım. Belki olan şey bizim için faydalı olabilir. Çünkü biz Peygamberimizin (asm) hadislerinden biliyoruz ki; ‘İman eden bir mü’min için her işi hayırdır, her işi iyidir.’ Eğer biz Allah’a şükür edersek, O bizim için iyidir. Hastalık içinde sabredersek o bizim için iyidir. Eğer bu bizim için iyi ise o zaman biz daima iyimser olmalıyız. Bu arada Biz orada yokken Allah yeryüzünü iyileştiriyor. Maşallah!”

Tefekkür meditasyon biçimimiz

“Gayrimüslim psikoloji dünyasında her zaman meditasyon gibi bir reçete vardır, ama bu konuda bizim kendimize ait kavramlarımız var. Onlar; “Tefekkür, tezekkür, tedebbür.” Basitçe şöyle tercüme ediyoruz; “Derin düşünme, dikkatlice düşünme ve Allah’ı anma.” Bu bizim meditasyon biçimimiz. Ve sen bunu manevî inzivada yapıyorsun eğer biz bunu daha önce hiç denememiş isek bu süreç bizim için bir fırsat.”

İstanbul - Yeni Asya