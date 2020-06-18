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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sınav saatlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak

18 Haziran 2020, Perşembe 13:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: sınav saatleri, sokağa çıkma yasağı
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