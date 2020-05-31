Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlayacak. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi, tercihleri, 12 Haziran'a kadar alınacak.

Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak. Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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