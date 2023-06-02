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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Tatilde Can Kardeş okunur

02 Haziran 2023, Cuma 00:52
Can Kardeş Dergisi Haziran sayısında yine dopdolu bir içeriğiyle okurların karşına çıkıyor.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Haziran ayı, sıcakların arttığı, tatil sezonunun açıldığı ve eğitim-öğretim döneminin sona erdiği bir zaman dilimi olarak bilinir. Hattâ, bu ayın ikinci hafta sonunda karneler dağıtılarak okullar tatil edilecek.

Kurban Bayramı’nın bu aya tevafuk etmesi de ayrı bir güzellik.

Tatille birlikte yurt içindeki tatil bölgelerine gerekse memleketlere yolculuk başlayacak. Mutlaka anne ve babanızın tatille ilgili bir planı olacaktır. Ancak kişisel olarak kendi tatil gündeminizi yani kitap okuma alışkanlığınızı asla ihmal etmeyin. Yanısıra Can Kardeş derginizi almayı da ihmal etmeyin.

TATİL TEFEKKÜR İÇİN BİR FIRSAT

Tatilin tefekkür için bir fırsat olduğunu Renkli Düşünceler yazarı İnci Karaman’ın kaleminden okuyacaksınız. Yazarımız, “Sınıf atlamak için ve başarı notumuzun yükselmesi için harcadığımız zamanı, ebedi hayat karnesi için ne kadar harcıyoruz?” diyerek bu konuyu sorgularken, Tefekkür sayfamızda, yapabileceklerimizin sınırlı olduğunu ve bizi yaratan Allah’a ne kadar şükredebiliyoruz diye bir hatırlatmada bulunuyor.

GUGUK KUŞUNUN SIRLI ALEMİNE BUYURUN

Can Kardeş derginizin en çok okunan sayfalarından biri olan Hayvanlar Alemi’nin bu sayıdaki konuğu Guguk Kuşu… İnce, zarif görünümlü bu göçmen kuşunun genel olarak hayatına baktığımızda sıradan bir kuş gibi göründüğünü, ancak öyle bir sırrı var ki, hepimizi şaşırtıyor. Guguk kuşları neden başkalarının yuvasına yumurtasını bırakır, niçin yavrularına kendisi bakmaz? Bütün bu soruların cevabını bu sayfada okuyacaksınız.

BAYRAMI TEKBİRLERLE KARŞILIYORUZ

Bu ayın en güzel günlerinden biri de Kurban Bayramını karşılıyor olmamız elbette. Can Kardeş karakterlerinden Arif, Kurban Bayramındaki tekbirlerin sırrını hem babasından hem de dedesinden öğrenmeye çalışacak. Tabii ki, bizler de “Teşrik Tekbirleri”nin Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazlarının ardınan söylenen tekbirlerin sırrını gelin bu yazıda okuyalım.

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Kelime Dağarcığı’nda bazı kavramların günümüze yansımasını, Esma-ül Hüsna’dan da “El Basıt” ismini hep birlikte inceleyeceğiz.

ÇİZGİLERİMİZ VAZGEÇİLMEZİMİZ

Can Kardeş’in olmazsa olmazlarından çizgi kahramanlarımız, yeni maceralara doğru uçmaya deva ediyor. Vız Vız Arı ve Uçan Çocuk bu ayın önemli etkinliklerinden olan Çevre Haftasına atıfta bulunarak bakalım neler yapıyor?

Çizgilerle Kıssalar, Ne Haber, Sevimli Hayvanlar ve mizah sayfamız Şenlik yine dolu dolu siz okurların ilgisini bekliyor. Dahası; bilmece-bulmaca, Resfecan’ınMaceraları, Origami, Bir Fikrim Var ve daha neler, neler.

Kısacası bu yaz tatilinde Can Kardeş okumanız için çok bahaneniz var.

Okunma Sayısı: 151
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