Üniversite harçları da zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012’den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorundalar.

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