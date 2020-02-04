Üniversitelerde 10 bin soruşturma

YÖK’ün hazırladığı raporlara göre 2018 yılında akademisyen, idareci ve öğrencilere toplam 10 bin 252 tane ‘Akademik huzuru bozmaya yönelik tavırlar’ iddiasıyla soruşturma açıldı.

Bu soruşturmaların 9 bin 172’si sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan soruşturmaların kaçının olumsuz kaçının olumlu olduğu ise bilinmiyor. En çok soruşturma açan üniversite ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi oldu. BirGÜn’ün haberine göre, üniversite bir yıl içinde 462 soruşturma açarken bunların 444’ünu sonuçlandırdı. Bu üniversiteyi takip eden Karabük Üniversitesi’nde 370, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 337, Erciyes ve Hacettepe Üniversitelerin 330 soruşturma açıldı. Öte yandan 30 üniversitede ise hiç soruşturma açılmadı.

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