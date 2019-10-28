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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Van'ın gururu oldular

28 Ekim 2019, Pazartesi 13:12
İmkansızlıklara rağmen eğitimlerini aksatmayan YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü doktora öğrencileri, Kimyagerler Derneğinin Türkiye genelinde düzenlediği yarışmada, kimya dalında "Araştırma Teşvik Ödülü"nü alarak Van'ın gururu oldu.

Kimyagerler Derneğinin her yıl ülke genelinde düzenlediği proje yarışmasına katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü doktora öğrencileri, anorganik kimya dalında iki yıl üst üste birincilik kazandı.

Fen Fakültesi Kimya Bölümünde doktora yapan Mehmet Yurderi ve Ahmet Bulut, derneğin düzenlediği yarışmada anorganik kimya dalında "Araştırma Teşvik Ödülü" alarak hem üniversitenin hem de Van'ın gururu oldu.

Geçen yıl TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü'nü alan Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ın öğrencileri olan Yurderi ve Bulut, hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen okula devam ederek, elde ettikleri başarılarının tesadüf olmadığını ortaya koydu.

Kıt imkanlarla eğitimlerini sürdürerek Türkiye'nin alanında en prestijli ödüllerinden birini almaya hak kazanan öğrenciler, arkadaşlarına da bahanelerin arkasına sığınmadan çalışmaları ve mutlaka dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

"İmkansızlıklar bir insanın bahanesi olmamalı"

Mardin'in Midyat ilçesinden Van'a gelerek doktora yapan Ahmet Bulut, eğitim hayatı boyunca birçok sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yıllar önce terör olayları sonucu köylerini boşaltmak zorunda kaldıklarını, daha sonra "Köye Dönüş Projesi"yle tekrar döndüklerini belirten Bulut, şunları anlattı:

"Bu süreçte eğitimimi bölgedeki yatılı okulda tamamladım. Maddi imkansızlıklar sebebiyle ağabeylerim okuyamadı. Üniversite sınavına hazırlanıp 2008'de YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nü kazanınca ailem çok mutlu oldu. Lisansımı tamamladıktan sonra akademik olarak devam temek istiyordum. Van'da elektronik malzeme satan bir yerde işe başladım. Bu süreçte hocam Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'la tanıştım. 2013'te başladığım yüksek lisansımı 2016'da tamamlayıp mezun oldum. Dil alanında yapılan sınavda yeterli puanı alarak 2017'de de doktoraya başladım. Bu yıl, enerji ve katalizör, nano malzemeler, katı destek malzemelerin sentezi gibi alanlarda yaptığım çalışmalarla Kimyagerler Derneğinin 'Araştırma Teşvik Ödülü' yarışmasında anorganik kimya dalında ödüle layık görüldüm. Bu ödülü alınca çok heyecanlandım."

Öğrenci arkadaşlarına dil öğrenmelerini ve çok çalışmalarını öneren Bulut, "İnsan çalışınca başarı gelir. İmkansızlıklar bir insanın bahanesi olmamalı. Birçok başarılı insanın hayatına bakıldığında imkansızlıkları görürsünüz." dedi.

"Sınavda sıfır puan alanlar arasında yer aldım"

Geçen yıl ödüle layık görülen Batmanlı Mehmet Yurderi de babası devlet memuru olduğu için birçok ile gittiğini, farklı okullarda eğitim gördüğünü anlattı.

Lise giriş sınavlarına girdiğinde baraj puanını geçemediği için sıfır puan alan öğrenciler arasında yer aldığını belirten Yurderi, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Lise eğitimimi tamamlamak için İstanbul'a gittim ve üniversiteye hazırlanmaya başladım. 2008'de YYÜ Kimya Bölümü'nü kazandım. 2012'de de mezun oldum. Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'la tanıştım. Kimyagerler Derneğinin düzenlediği yarışmaya başvurdum ve birinci seçildim. Bölüme ilk başladığımızda 'okulu bitirebilir miyiz' düşüncesindeydik ve bu başarıyı tahmin edemiyordum. Bu başarımı hocama borçluyum. Bize maddi ve manevi çok desteği oldu."

Hayatında ilk kez seçkin bir toplumun önünde ödül aldığını aktaran Yurderi, "Bu başarıma en çok ailem sevindi. Lise giriş sınavında baraj altında kalmıştım. Bu vesileyle ailemi bir nebze de olsa gururlandırdım. Hedefim hocamın bizi yetiştirdiği gibi, araştırmacı bilimsel çalışmalarda yer alacak öğrenciler yetiştirmek." diye konuştu. 

AA

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