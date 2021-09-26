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27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yalan değil, sokaktayız

26 Eylül 2021, Pazar 22:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yalan” dediği üniversite öğrencilerinin ‘Barınamıyoruz’ eylemleri, Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda devam ediyor.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlama kararıyla barınma sorununun mağduru olan öğrenciler 11 ilde başlattıkları #Barınamıyoruz eylemlerine devam ediyor. Devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, tırmanışa geçen özel yurt ve kiralık konut fiyatlarından dolayı başlayan “Barınamıyoruz” eylemleri siyasetin de gündemi olmaya devam ediyor. Son olarak dün İstanbul’da Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Ve bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye’de şu anda yurt yokmuş diye, bu tür yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor” dedi. Erdoğan’ın bu konuşmasının hemen ardından Üsküdar Doğancılar Parkı’nda gerçekleşen eyleme ise birçok öğrenci katıldı.

Buna mecbur kaldık

Gazete Duvar’ın haberine göre, çevre halkının da destek vererek öğrencilere ikramlarda bulunduğu eylemde dört temel talep sıralandı: Yurt sayılarının arttırılması, boş binaların yurtlara çevrilmesi, kiralık konutlar için burs verilmesi, apart daire ücretlerinin düşürülmesi ve denetlenmesi. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Esra Akdere, eğitiminin son yılında evsiz kalan bir öğrenci olarak Doğancılar Parkı’ndaki eyleme katıldı. Akdere yaşadıklarını ve taleplerini şöyle anlatıyor: “Bir haftadır sokaktayız ve buna mecbur kaldık. Üniversite için geliyoruz, ama kalacak yerimiz yok. Yurtlar yetersiz. Kiralar el yakıyor. Dolayısıyla ciddî bir dert var. Bu dert sadece öğrencilerin değil; halihazırda evsiz olanlar var, mülteciler var, zor şartlarda kirasını ödeyen insanlar var. Taleplerimiz daha çok yurt yapılması, KYK kontenjanlarının ve öğrenim burslarının arttırılması...” 

 

Mücadelemiz devam edecek

“Barınma krizinin hem şahsî hem de kitlesel bir problem olduğunu düşünüp böyle bir sesin yükseltilmesi gerektiğine karar verdim” diyen Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yunus Karaca ise şunları söylüyor: “Halihazırda bir evim var, ama kirasını ödeyemediğim için orada barınamayacağım. Yakın dönemde üniversitelerimiz başlayacak. Farklı farklı alanlarda olacağız ve her alanda mücadelemizi devam ettireceğiz.” Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Kemal Yılmaz ise taleplerini sıralıyor: “Hemen yarın istenirse çözülebilecek dört temel talebimiz var: Yurt sayılarının arttırılması, boş binaların yurtlara çevrilmesi, kiralık konutlar için burs verilmesi, apart ücretlerinin denetlenmesi ve fiyatlarının düşürülmesi. İstenirse bu taleplerimizin çözülebileceğini biliyoruz. Sorunlar çözülene kadar Türkiye’deki tüm öğrencileri bu harekete davet ediyoruz. Bugün 7. günümüz ve gittiğimiz hiçbir semtte yurttaşlar bizi yalnız bırakmadılar. Bu bizi güçlendiriyor.”

***

Şimdi de “Yatacak yeriniz bile yok” diyorlar

Yetersiz yurt ve yüksek kira fiyatları nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorunlarını dile getirmek için Kadıköy’de buluşan Yurttaş Meclisi, “Bu iktidar bizleri artık sokakta yaşamaya mahkûm ediyor. Kimimiz üniversiteye yeni başlayan öğrenciyiz, kimimiz tüm ailesine bakmaya çalışan işçiyiz; genciz, yaşlıyız. Ancak hepimiz evlerinden atılma, kalacak yer bulamama ve sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı. Yurttaş Meclisi adına açıklamayı yapan aktivist Melek Beyza, “Bu ülkenin gençlerine iş yok, eğitim yok, gelecek yok. Şimdi de diyorlar ki ‘Yatacak yeriniz bile yok.’ KYK burslarını, kredilerini 650 TL’ye çıkarmakla övünüyorlar. Aramızda birçok öğrenci var. Size soruyorum arkadaşlar: 650 TL ile yaşayabiliyor musunuz?Ülkede öğrenci sayısının yarısı kadar bile yurt yok. 81 ile üniversite açmakla övünenler bu öğrencilerin barınma ihtiyacını da karşılamakla yükümlüdür” dedi.

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