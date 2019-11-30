Yaşananlar eğitim ve mülkiyet hakkının ihlâli

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serap Yazıcı, üniversiteye Halkbank tarafından gerçekleştirilen haciz uygulamasını anayasa hukuku bağlamında ele alıyor.

Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor? Banka hesaplarına konulan haciz sebebiyle personelin maaş alamamasını “mülkiyet hakkının ihlâli” olarak değerlendiren Yazıcı, öğrenciler yönünden ise durumun eğitim hakkının ihlâli olduğunu savunuyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, öğrencilerinin Türkiye’deki pek çok seçenek arasından Şehir Üniversitesi’nde okumaya karar verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Yazıcı, “Bir hukuk devletinde, hukuka ve devlete güven esastır” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: Bugün öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları tablo aslında hukuka ve devlete güven ilkesinin ihlâl edildiği anlamını taşıyor. Bizler bakımından akademik hürriyetlerinin, idarî personel açısından çalışma haklarının ihlâli ve yine devlete ve hukuka güven ilkesinin ihlâli anlamı taşıyor.

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