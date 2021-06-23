YKS heyecanı bu hafta sonu yaşanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek, 2,6 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı cumartesi ve pazar günü yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava, 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı açıklandı.

En az 0,5 ham puan şartı

2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan ile AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için de adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor.

Adayların sınava girerken, ilgili oturuma ait sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının yanlarında bulundurması gerekiyor. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kabul edilmeyecek. Bu nedenle nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı T.C. kimlik kartını edinmeleri gerekiyor.