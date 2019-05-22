"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

YÖK'ten doktora öğrencilerine ilişkin "çift burs" açıklaması

22 Mayıs 2019, Çarşamba 12:55
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilere, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı tanınacak.

Yükseköğretim Kurulu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkenin öncelikli alanlarındaki doktoralı insan kaynağına ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerinde bu eğitimi alan öğrencileri desteklemek amacıyla yükseköğretim tarihinde ilk kez "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında doktora eğitimi alan bursiyer öğrenciler, yeni alınan kararla "çift burs" imkanına kavuşacak.

YÖK'ün bu kapsamda bu yıl verdiği burs miktarı çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 lirayken, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilenler "çift burs" imkanına sahip olacak.

Bu durumdaki öğrencilerin burs ödemeleri, TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak.

TÜBİTAK, tezli yüksek lisans, lisans sonrası bütünleşik doktora, tezli yüksek lisans sonrası doktora yapan T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda geçen Mavi Kart sahibi öğrencilere, 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında destek sağlıyor.

Çifte burs için başarı kriterleri

YÖK 100/2000 bursiyerleri, "TÜBİTAK 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı", "2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı", "2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı" seçeneklerinden birine başvurarak, çift burs imkanına sahip olabilecek.

Öğrencilerin "çift burs" alabilmek için en az ikisini yerine getirmesi gereken kriterler şöyle:

"TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale, uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış makale, ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makale, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri, başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl BİDEB bursiyeri veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak."

TÜBİTAK 2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında 2019 yılı 2. dönem başvuruları, 15-25 Ekim'de alınacak.

Bu programlarla ilgili detaylı bilgiye "www.tubitak.gov.tr/bideb/2211" adresinden ulaşılabilecek.

AA

Etiketler: yök, tübitak, çift burs
Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji yeniden uyardı

    YÖK'ten doktora öğrencilerine ilişkin "çift burs" açıklaması

    Veri mağdurlarını ilgilendiren haber

    Kremlin: S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır

    Gelecek senenin listesi de şimdiden hazır: Bu yarış iftar vermek için

    19 yıldır aynı yerde: Mahallenin ve caminin simgesi oldular...

    8 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda vize dolandırıcısı gözaltına alındı

    ABD menşeli 22 kalem ürünün vergilerinde yarı yarıya indirim

    Yeni askerlik sisteminin tüm detayları belli oldu

    Kayıtdışı artar güven zedelenir

    Süleymaniye’nin benzeri: Sidi Mahrez Camii

    Süt vesilesiyle gönderilen şifa

    Çöl tozları soluk aldırmayacak

    Belirsiz ve eksik

    Yerin 300 metre altında iftar

    İnşaatta sıkıntı büyüyor

    6 Mayıs 28 Şubat’ın kopyası

    Seçim vaatlerini kamu bankaları karşıladı

    'Program talimatla erken bitirildi'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatmayla birlik olur mu?
    Genel

    Cezaevlerindeki gazete engeline AYM’den hak ihlâli kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayıtdışı artar güven zedelenir
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ın (asm) Cebrail’den (as) makamca yüksekliği
    Mustafa ORAL

    Sırlı sandık: Muslihiddin Sönmez
    Risale-i Nur'dan

    İsrafla gelen hırsın neticeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    İran’ı tahrik fitnesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Gıybet, ibadetlerimizi yer bitirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.