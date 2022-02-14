YÖK tüccar mı?

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, YÖK başkanının öğrenciyi müşteri, kendisini tüccar gibi gördüğünü söyledi.

YKS'de barajın kalkmasına ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

Eğitim sistemimizin sorunu baraj değil niteliktir

Bir soruyla üniversiteli olunacak

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, YÖK başkanının öğrenciyi müşteri, kendisini tüccar gibi gördüğünü söyledi. YÖK, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için baraj puanı uygulamasını kaldırdığını, sınav süresinin de 135 dakikadan 165 dakikaya uzatıldığını açıklamıştı.

Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada, puan barajının kaldırılmasını şöyle değerlendirdi: “YÖK Başkanlığı, daha önce, 2009 yılında, ‘Eğitimde kalitenin yükseltilmesi için taban puanlarının yükseltilmesi gerekir’ diye açıklama yapıyor. 2018 yılında taban puanlarının yükseltilmesine ilişkin karar alıyor. 2021’de, Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine taban puanları düşürülüyor. Şimdi de taban puanları tamamen kaldırıldı. Eğitimle neden sürekli uğraşıyorlar? Bir tek nedeni var. Eğitimli insanlardan korkuyorlar. 81 ile üniversite kurdular, 215 üniversite oldu. Sadece İstanbul’da vakıf üniversitesi sayısı 40’ın üzerinde. Peki, bu üniversitelerin sosyal bilimlerdeki fakültelerde kontenjanlar doluyor mu? Dolmuyor. Bunu kim söylüyor? Bu dönemin YÖK Başkanı, ‘Vakıf üniversitelerinde kontenjanlar boş kaldı. Kontenjanları doldurmak için taban puanlarını kaldırıyoruz’ diyor. Yani bir itiraf. Öğrenciyi müşteri. Kendisini tüccar gibi görüyor.”

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