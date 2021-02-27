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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yurt genelinde yüz yüze eğitim başlıyor

27 Şubat 2021, Cumartesi 10:42
Okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta köy okullarında başladı. 2 Mart'ta ise ilkokulun tüm seviyeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek.

12'nci sınıflarda salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde de eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını kararlaştırdı. Söz konusu liselerdeki tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler 2 Mart'tan itibaren yüz yüze yapılacak.

İlkokullarda tüm sınıf seviyelerinde 2 Mart'tan itibaren seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün toplam 12 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak.

Ortaokul 8. sınıflar haftada 22 ders saati, lise 12. sınıflar ise haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlayacak.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların takvimi, 2 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak. Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıf öğrencileri de uygulama kazanımlarını yüz yüze eğitimle yapmaya başlayacak.

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlatılacak.

Yüz yüze eğitimin detayları

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.

Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

Haftada 24 ders saatini geçmeyecek

Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.

Yüz yüze eğitim isteğe bağlı olacak

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak.

Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Etiketler: yüz yüze eğitim
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